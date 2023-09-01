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Генерал провел урок в одной из школ Алматы (видео)

Опубликовано:

Арыстангани Заппаров
Арыстангани Заппаров. Кадр из видео: ДП Алматы

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров провел урок в одной из школ города. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, генерал поздравил с Днем знаний учащихся гимназии №36 имени Б.Атыханулы и провел для первоклашек их первый урок.

"Первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени. Для первоклассников – это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. Для них сегодня вместе с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впечатлений. Для старшеклассников – это возможность поставить перед собой новые высокие цели и достичь их", - отметил в своем выступлении Арыстангани Заппаров.

Первый урок, как следует главному полицейскому города, генерал посвятил безопасности.

"Дети – наше будущее и поэтому очень важно, чтобы их жизни и здоровью ничто не угрожало. Полиция на постоянной основе проводит встречи с педагогами, где совместно решают вопросы безопасности школьников во время учебного процесса. Такое тесное и слаженное взаимодействие, на наш взгляд, очень эффективно влияет на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей в школах", - отметил Арыстангани Заппаров.

Он выразил признательность педагогам, которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал, передают важные знания своим ученикам, а также воспитывают в них любовь к Родине, ответственность и трудолюбие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034866-general-provel-urok-v-odnoy-iz-shkol-almaty-video/

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