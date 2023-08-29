Без вести пропавшую девочку из Кокшетау нашли в съемной квартире

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Кокшетау обратилась в полицию с просьбой найти 15-летнюю дочь, которая ушла из дома. Подростка вскоре нашли на съемной квартире, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Жительница Кокшетау написала заявление в полицию с просьбой оказать содействие в поиске 15-летней дочери, которая 27 августа около 14:00 ушла из дома и не вернулась.

"Ранее подросток неоднократно уходила из дома и состоит на учете в отделе ювенальной полиции за нахождение в ночное время вне дома и распитие спиртных напитков в общественном месте", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проверили контакты и профили девочки в соцсетях, места возможного пребывания и перемещения подростка, изучили записи камер видеонаблюдения города.

В результате девочку нашли на съемной квартире с другом-сверстником. Полиция установила, что в ее отношении никаких противоправных действий совершено не было.

По данному факту составлен административный протокол по статье 127 КоАП. Материалы были направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Кокшетау.

Согласно статье 127 КоАП, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034503-bez-vesti-propavshuyu-devochku-iz-kokshetau-nashli-v-semnoy-kvartire/