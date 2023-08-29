Алматинка предложила штрафовать руководителей госорганов за свет в зданиях ночью

Лампочка. Иллюстративное фото: pxhere.com

Жительница Алматы во время встречи акима города с населением Алмалинского района предложила штрафовать руководителей госорганов за использование электроэнергии в ночное время, передает NUR.KZ.

Жительница Алмалинского района попросила ввести жесткую экономию электроэнергии.

"В госучреждениях города свет горит круглосуточно - суды, прокуратура, полиция и так далее. Предлагаю штрафовать за счет зарплаты руководителя. Свет надо экономить", - заявила алматинка.

Аким отметил, что вопрос энергосбережения считает приоритетным для мегаполиса, так как Алматы, по его словам, не является энергоизбыточным городом.

"Мы покупаем электроэнергию, по госорганам я отдельно скажу - в вечернее время должно быть дежурное освещение так называемое. Я прослежу, чтобы управление энергоконтроля посмотрело, как пользуются энергией госорганизации.

Но у некоторых органов связано с обеспечением безопасности, у них есть собственные требования и они должны действовать соответственно им", - заключил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034391-almatinka-predlozhila-shtrafovat-rukovoditeley-gosorganov-za-svet-v-zdaniyah-nochyu/