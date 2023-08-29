Превышение до 206 км/ч водителем Lada Granta зафиксировали камеры "Сергек" в Семее (видео)

Обновленные камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Семее водителя Lada Granta остановили за превышение скорости до 206 км/ч. В полиции объяснили это техническими проблемами системы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УП города.

Видео появилось в Instagram-паблике "ОО ОСА СЕМЕЙ".

Автор записи сообщил, что его остановили патрульные за превышение скорости. Он показал саму патрульную машину и снял планшет полицейских, на которых видно уведомление о превышении скорости.

"Говорит что я на вот этой "Гранте" выжал 206 километров в час. На фотографии зафиксирован Land Cruiser Prado, Toyota. Я сзади еду. И как я сманеврировал-то так?" – заявил водитель.

На этот вопрос полицейский на видео ответил, что такие показатели зафиксировали камеры "Сергек".

В УП Семея прокомментировали инцидент. Стражи порядка сообщили о технических проблемах и заверили, что водитель не был привлечен к ответственности.

"АПК "Сергек" направили разработчикам в Астану данную жалобу. Имеются технические проблемы. В части ДП нарушений нет", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что граждане в подобных случаях имеют право обжаловать предписание. Для этого необходимо обратиться по месту жительства в отдел административной полиции.

Как обжаловать штраф онлайн?

На официальном портале казахстанских госорганов GOV.KZ сообщается, что когда фиксируется какое-либо нарушение административного кодекса, данные об этом вносятся в Единый реестр административных производств (ЕРАП). Это могут быть:

автомобильные нарушения – связаны с правилами дорожного движения;

другие правонарушения (за курение в общественном месте, шум в ночное время, мусор на площадке и др.).

Далее нарушителю выносят административный штраф, который необходимо оплатить.

Бывают такие случаи, когда административное наказание граждане могут получить по ошибке, (например, автомобильное нарушение происходит не по вине того, кто за рулем автомобиля) поэтому граждане могут обжаловать его в режиме онлайн.

Если штрафы были выписаны по ошибке, то граждане смогут обжаловать их самостоятельно через портал Qamqor.gov.kz.

С его помощью можно будет ознакомиться с материалами дела. Также можно увидеть предписания по нарушениям, зафиксированным средствами фото- и видеофиксации, и прикрепленные к делу файлы, которые доступны для скачивания.

Обращение могут подать только участники административного процесса с помощью своей электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Жалоба на предписание о необходимости уплаты штрафа или постановление о наложении взыскания штрафа подаются в орган, который их составил/вынес.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается в течение 10 суток со дня вручения копии постановления, а в случае, если лицо, не участвовало в рассмотрении дела, – со дня получения постановления.

Жалоба, протест на предписание о необходимости уплаты штрафа могут быть поданы в течение 10 суток после истечения срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034374-prevyshenie-do-206-kmch-voditelem-lada-granta-zafiksirovali-kamery-sergek-v-semee-video/