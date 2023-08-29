Оперштаб по борьбе с терроризмом обратился к астанчанам с предупреждением

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

В Астане сегодня проведут антитеррористические учения. Горожан предупредили соблюдать законные требования служащих госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный оперштаб по борьбе с терроризмом.

29 августа с 09:00 до 14:00 столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует проведение антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", – обратились к астанчанам представители ведомства.

Что делать, если нашли подозрительный предмет в общественном месте?

Если вы нашли на улице какой-либо подозрительный предмет, который может угрожать жизни или здоровью окружающих, важно соблюдать несколько правил. О них рассказали представители КНБ РК на своем официальном YouTube-канале.

Отмечается, что в первую очередь при обнаружении подозрительного предмета в общественных местах – в подъезде, на улице и так далее – следует попытаться установить его владельца. Если владелец не установлен, нужно обратиться в правоохранительные органы.

Нельзя оставаться рядом с подозрительными предметами, упакованными в сумки или коробки, обмотанными проводами или издающими тикающие звуки. Кроме того, не рекомендуется пользоваться мобильными устройствами рядом с такими объектами.

Также ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться убрать или передвинуть такой предмет.

Что делать если вы оказались в заложниках?

Также на официальном сайте Антитеррористического центра РК опубликована памятка по действиям в случае захвата в заложники.

Так, если Вы оказались в заложниках:

по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте;

если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже;

подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию – при этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники оставались в живых. Будьте уверены, что правоохранительные органы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения;

не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;

запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей террористов;

по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);

по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т. е. в местах большей безопасности в случае, если правоохранительные органы предпримут активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.);

в случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;

не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034366-politsiya-astany-obratilas-k-gorozhanam-s-preduprezhdeniem/