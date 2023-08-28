Озноб, слабость, лихорадка: более 40 срочников попали в больницу в Кокшетау

Аурухана. Көрнекі фото: pexels.com

В Кокшетау более 40 срочников госпитализировали за неделю с признаками ОРВИ. Солдаты жаловались на головную боль, слабость, высокую температуру. У пятерых уже выявили менингококк, передает сайт телеканала КТК.

На больничной койке оказались 44 срочника. Сейчас специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных и не исключают, что количество больных увеличится.

"Я вот утром проснулся, у меня что-то голова раскалывалась. Мандраж, холодно было, дрожал. У меня температура просто была. Потом я обратился, меня направили сюда. И вот положили нас вместе. В этот день у него тоже так же было: температура, слабость", – рассказал рядовой Аян Тилеухан.

Сообщается, что сначала солдат пытались лечить в медпункте, однако их состояние ухудшилось и ребят госпитализировали в городскую больницу. Симптомы у всех 44 госпитализированных одинаковые: озноб, слабость, лихорадка. По словам медиков, один из больных был при смерти.

"Один больной в крайне таком тяжелом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. То есть реанимационные мероприятия были успешны. В настоящее время больной также находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия.

В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз – острая респираторная вирусная инфекция", – рассказал директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.

Между тем, как сообщили в департаменте санэпидконтроля области, у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания. У служащих в части уже взяли анализы.

"У четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определен круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы которых на сегодня в работе", – рассказал замглавы ДСЭК Акмолинской области Серик Омарханов.

При этом, медики отмечают, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому число больных может вырасти.

Как сообщили в командовании, в части уже ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц, даже запретили выстраиваться в шеренгу. В части намерены провести служебное расследование, чтобы установить причину возникновения вируса.

"Все военнослужащие на данный момент с признаками простудного заболевания сразу вывозятся в центр инфекционных заболеваний для проведения консультаций, соответственно, и госпитализаций их для дальнейшего лечения", – заявил начальник медицинского управления регионального командования "Орталық" Рашид Абильмажинов.

Источник: КТК

Для справки: менингококковая инфекция — инфекционная болезнь с капельным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся локальным поражением слизистой оболочки носоглотки, генерализацией в форме специфической септицемии и воспалением мягких мозговых оболочек.

Острые респираторные вирусные инфекции – группа острых инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи, различающиеся по этиологии (известно более 300 вирусов), клинически характеризующиеся интоксикацией разной степени выраженности и поражением слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей в зависимости от тропности возбудителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034331-oznob-slabost-lihoradka-bolee-40-srochnikov-popali-v-bolnitsu-v-kokshetau/