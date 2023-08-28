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На каких улицах в Алматы чаще всего происходят ДТП, рассказали в полиции

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Знак стоит на земле
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек назвала во время брифинга на площадке РСК самые аварийные участки в городе.

Так, по словам Салтанат Азирбек, с начала этого года в Алматы произошло 381 ДТП, в которых пострадали 384 ребенка, еще пятеро погибли.

Спикер назвала наиболее аварийные участки в каждом из районов:

  • Алатауский: проспект Райымбека, проспект Рыскулова, улица Северное кольцо;
  • Алмалинский: проспект Толе би, проспект Сейфуллина, улица Байтурсынова;
  • Ауэзовский: проспект Абая, улица Алтынсарина, проспект Райымбека;
  • Бостандыкский: проспект Аль-Фараби, улица Жандосова, улица Жарокова;
  • Жетысуский: улица Ангарская, улица Северное кольцо, улица Жансугурова;
  • Медеуский: проспект Достык, Кульджинский тракт, улица Халиуллина;
  • Наурызбайский: улица Жунусова, Ташкентский тракт, улица Ашимова;
  • Турксибский: проспект Суюнбая, улица Шолохова, улица Майлина.

Для безопасности детей в преддверии нового учебного года возле школ и дошкольных учреждений выставили 47 новых знаков и восстановили 43 действующих, в также нанесли разметку, установили 62 искусственных неровности. Также возле школ функционируют 12 постов "Сергек", еще 97 планируется установить в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034237-na-kakih-ulitsah-v-almaty-chasche-vsego-proishodyat-dtp-rasskazali-v-politsii/

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