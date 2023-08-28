На каких улицах в Алматы чаще всего происходят ДТП, рассказали в полиции
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Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек назвала во время брифинга на площадке РСК самые аварийные участки в городе.
Так, по словам Салтанат Азирбек, с начала этого года в Алматы произошло 381 ДТП, в которых пострадали 384 ребенка, еще пятеро погибли.
Спикер назвала наиболее аварийные участки в каждом из районов:
- Алатауский: проспект Райымбека, проспект Рыскулова, улица Северное кольцо;
- Алмалинский: проспект Толе би, проспект Сейфуллина, улица Байтурсынова;
- Ауэзовский: проспект Абая, улица Алтынсарина, проспект Райымбека;
- Бостандыкский: проспект Аль-Фараби, улица Жандосова, улица Жарокова;
- Жетысуский: улица Ангарская, улица Северное кольцо, улица Жансугурова;
- Медеуский: проспект Достык, Кульджинский тракт, улица Халиуллина;
- Наурызбайский: улица Жунусова, Ташкентский тракт, улица Ашимова;
- Турксибский: проспект Суюнбая, улица Шолохова, улица Майлина.
Для безопасности детей в преддверии нового учебного года возле школ и дошкольных учреждений выставили 47 новых знаков и восстановили 43 действующих, в также нанесли разметку, установили 62 искусственных неровности. Также возле школ функционируют 12 постов "Сергек", еще 97 планируется установить в этом году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034237-na-kakih-ulitsah-v-almaty-chasche-vsego-proishodyat-dtp-rasskazali-v-politsii/