На каких улицах в Алматы чаще всего происходят ДТП, рассказали в полиции

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек назвала во время самые аварийные участки в городе.

Так, по словам Салтанат Азирбек, с начала этого года в Алматы произошло 381 ДТП, в которых пострадали 384 ребенка, еще пятеро погибли.

Спикер назвала наиболее аварийные участки в каждом из районов:

Алатауский: проспект Райымбека, проспект Рыскулова, улица Северное кольцо;

Алмалинский: проспект Толе би, проспект Сейфуллина, улица Байтурсынова;

Ауэзовский: проспект Абая, улица Алтынсарина, проспект Райымбека;

Бостандыкский: проспект Аль-Фараби, улица Жандосова, улица Жарокова;

Жетысуский: улица Ангарская, улица Северное кольцо, улица Жансугурова;

Медеуский: проспект Достык, Кульджинский тракт, улица Халиуллина;

Наурызбайский: улица Жунусова, Ташкентский тракт, улица Ашимова;

Турксибский: проспект Суюнбая, улица Шолохова, улица Майлина.

Для безопасности детей в преддверии нового учебного года возле школ и дошкольных учреждений выставили 47 новых знаков и восстановили 43 действующих, в также нанесли разметку, установили 62 искусственных неровности. Также возле школ функционируют 12 постов "Сергек", еще 97 планируется установить в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034237-na-kakih-ulitsah-v-almaty-chasche-vsego-proishodyat-dtp-rasskazali-v-politsii/