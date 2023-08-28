Алматинцам облегчили обращение в полицию

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В восьми районах Алматы откроют сервисные центры полиции. В них гражданам будут оказывать свыше 50 видов услуг, которые будут бесплатными, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Объясняя такое решение, в МВД напомнили, что соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев – открыть в восьми районах Алматы сервисные центры полиции. По задумке, это позволит разгрузить отделения полиции и повысит эффективность их работы.

На данный момент жители Алматы по разным вопросам обращаются во фронт-офисы при районных отделах полиции.

В МВД указали, что это не совсем удобно как для посетителей, так и для самих сотрудников – ведь туда приходят не только мирные граждане, но и доставляются подозреваемые в совершении преступлений, отмечаются подучетные, также во фронт-офисах много трудовых мигрантов.

Вдобавок, когда граждане прибывают в здание полиции, ввиду их режимности люди вынуждены проходить личный досмотр, у них изымаются сотовые телефоны и обеспечивается обязательное сопровождение.

Поэтому МВД выработало трехуровневую модель оказания полицейских услуг для разной целевой аудитории. Они следующие:

Первый уровень – модульные посты, которые предусмотрены для безопасности прохожих в круглосуточном режиме. Второй уровень – участковые пункты полиции. Сейчас по стране функционирует более 2700 таких пунктов. В новом формате работают три УПП в городах Астана, Павлодар и Актобе. Туда могут обращаться жители микрорайонов. Третий уровень – сервисные центры полиции, куда смогут обратиться будут заявители и другие услугополучатели.

В сервисных центрах алматинцам будут оказываться 55 видов услуг – все они бесплатные.

Там будут размещены специалисты в области миграции, в сфере административного законодательства и профилактики правонарушений, медиатор, консультант по оказанию юридических услуг и психолог.

Помимо этого в сервисных центрах организуют услуги по защите прав женщин от насилия, консультации по приему на учебу в вузы МВД и на службу в органы внутренних дел.

На сайте "Электронного правительства" приводится инструкция, как подать заявление в полицию онлайн.

Сервис онлайн-подачи заявления в полицию находится по этой ссылке и требует авторизации посредством ЭЦП. Здесь же прилагаются пошаговые инструкции по каждому способу авторизации и подачи заявления.

Сервис состоит из 5 шагов – авторизации, выбора органа уголовного преследования, указания личных данных, описания самой жалобы и получения уведомления о состоянии заявления.

Для проверки статуса заявления необходимо воспользоваться отдельным сервисом. В нем нужно указать 14- или 15-значный номер талона, сформированный при подаче заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034193-almatintsam-oblegchili-obraschenie-v-politsiyu/