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Умер генерал-лейтенант Булат Баекенов

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Булат Баекенов
Булат Баекенов. Фото: официальный сайт Службы госохраны РК

После продолжительной болезни скончался генерал-лейтенант Булат Баекенов. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной охраны Республики Казахстан.

"Сегодня после продолжительной болезни скончался ветеран специальных государственных органов страны генерал-лейтенант Булат Баекенов", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Баекенов Булат Абдрахманович родился 21 ноября 1942 года.

Трудовой путь начал с должностей начальника автомотоклуба ДОСААФ, автомеханика Саранского автотреста, заведующего внешкольными учебно-производственными мастерскими гороно в период с 1960 по 1966 год.

С 1986 по 1990 год был зампредседателя Комитета государственной безопасности КазССР.

С 1990 по 1991 год – начальник управления Комитета госбезопасности по Алма-Атинской области.

С 1991 по 1992 – председатель Комитета государственной безопасности РК.

С 1992 по 1993 – председатель КНБ РК.

С 1993 по 1994 год – зампредседателя Совета безопасности РК.

С 1994 по 1995 год – министр внутренних дел РК.

С 1997 по 2001 год – начальник Службы охраны президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033871-umer-general-leytenant-bulat-baekenov/

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