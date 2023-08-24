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17-летний парень ушел в магазин и пропал в Акмолинской области

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Сержан Елбрусов
Сержан Елбрусов. Фото: ДП Акмолинской области

17-летний житель Косшы ушел в магазин и не вернулся. В настоящее время несовершеннолетнего разыскивают правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 23 августа в отдел полиции Косшы обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в поиске ее сына Сержана Елбрусова 13.12.2005 года рождения.

Женщина сообщила, что днем ранее около 19 часов вечера юноша отправился в магазин и не вернулся домой. Его сотовый телефон был отключен.

После безуспешных поисков родные пропавшего обратились в полицию. По словам матери, ранее подросток уже уходил из дома, но в этот раз он забрал с собой личные вещи.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

"Обращаемся ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сержана Елбрусова, немедленно сообщить в полицию по номеру 102. На момент ухода он был одет в спортивный костюм синего цвета с белыми полосами, при себе находился сотовый телефон", - отметили в ДП Акмолинской области.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Здесь обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033764-17-letniy-paren-ushel-v-magazin-i-propal-v-akmolinskoy-oblasti/

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