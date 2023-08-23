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Грозы, град и пыльные бури: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

24 августа в большинстве регионов Казахстана ожидаются грозы, сильные дожди, град и даже пыльные бури. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Астане завтра ожидается гроза, а днем – град и порывы ветра до 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гроза с порывами до 15-20 м/с. На западе, востоке, юге региона – чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и востоке Атырауской области также возможна гроза. Ветер на западе и юге – до 15-20 м/с. На западе, юге и востоке области при этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, днем на западе и севере области Абай ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем на большей части региона ожидается сильная жара до 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе, западе, а также в центре Западно-Казахстанской области может пройти гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. На севере и в центре региона сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, востоке и юге – чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской области синоптики прогнозируют пыльную бурю. Ветер ночью на западе и в центре области будет достигать 15-20 м/с, а днем такие порывы ожидаются на большей части региона. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и востоке – гроза, днем град. Ночью и утром на западе – туман. Ветер на севере, востоке и юге региона будет достигать 15-20, на востоке области – порывы до 25 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, на большей части области – гроза, на севере – град. Днем на севере, западе и юге области порывы ветра до 15-20 м/с. Также по области ожидается высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере, днем в центре, на востоке – сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке региона – град с порывами ветра до 15-20 м/с. На западе и юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанский области ожидается гроза. Утром и днем на севере области – пыльная буря. Ветер утром и днем на севере, западе, а также в горных районах области будет достигать 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем – град, шквальный ветер до 15-20 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Восточно-Казахстанской области также прогнозируется гроза. При грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, а на севере и западе области – сильный дождь. Кроме того, ночью на севере и западе области, а днем на севере, востоке и юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер на севере, западе и востоке области может усилиться до 15-20 м/с. На севере, востоке, юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют грозу, днем – град. Также днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на западе, севере и востоке региона до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при грозе?

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033710-grozy-grad-i-pylnye-buri-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

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