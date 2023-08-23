Разбил стекло в помещении: мужчину арестовали на 8 суток в Актюбинской области

Разбитое стекло. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пожилого жителя Актюбинской области задержали за совершение мелкого хулиганства на станции в Актюбинской области. Вскоре его арестовали на 8 суток, сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

20 августа в Линейный отдел полиции на станции Кандыагаш поступило сообщение о том, что неизвестные разбили стекло помещения поста сортировочного парка.

Вскоре транспортные полицейские установили и задержали 55-летнего жителя Актюбинской области. В его отношении составили административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП.

После чего Мугалжарский районный суд в отношении нарушителя вынес постановление о наложении взыскания в виде административного ареста на 8 суток.

В статье 434 КоАП приводится определение мелкому хулиганству – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физлицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Согласно части 2 данной статьи КоАП, мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года после наложения адмвзыскания, влечет административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Ранее мы писали о казахстанце, которого сняли с поезда и передали полицейским. Будучи в нетрезвом состоянии, он мешал спокойствию пассажиров и нарушал общественный порядок.

До этого жителя Павлодарской области арестовали на 20 суток за скандальное поведение в поезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033682-razbil-steklo-v-pomeschenii-muzhchinu-arestovali-na-8-sutok-v-aktyubinskoy-oblasti/