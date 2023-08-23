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Дорожные знаки и ограждения на 20 млн тенге украли с казахстанских трасс

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Украденный дорожный знак
Украденный дорожный знак. Фото: t.me/qazavtojol

В Казахстане с начала года с республиканских трасс были украдены элементы дорожной инфраструктуры на крупную сумму. Об этом сообщили представители "КазАвтоЖола" в своем официальном Telegram-канале.

По данным компании, несмотря на патрулирование дорог республиканского значения и разъяснительные работы, в Казахстане ежегодно регистрируются факты краж дорожных знаков и защитных сооружений.

Так, с начала 2023 года с республиканских трасс было украдено элементов дорожной инфраструктуры на сумму порядка 20 млн тенге.

"В большинстве крадут именно дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты (светоотражатели, рефлекторы – прим. ред.) и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение.

Украденные элементы дорожной инфраструктуры чаще всего используют в бытовых целях: из дорожных знаков квадратной формы делают лопаты, из круглых – крышки для кастрюль и казанов, светодиодные катафоты крепят к велосипедам, из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома", – рассказали специалисты.

Однако отмечается, что число подобных случаев сократилось – в 2021 году данный ущерб составил более 60 миллионов тенге.

Представители "КазАвтоЖола" попросили граждан беречь государственное имущество и помнить, что от наличия элементов дорожной инфраструктуры зависит безопасность всех участников движения.

"В этом вопросе очень важна личная ответственность и сознательность наших граждан", – подчеркнули в компании.

При этом, по данным специалистов, сейчас на республиканских трассах установлено 8 тыс. новых дорожных знаков, 19 тыс. катафотов, 3,5 тыс. квадратных метров шумовых полос и 10 тыс. сигнальных столбиков.

Также обустроено 9,7 тыс. погонных метров барьерного ограждения, установлено 300 информационных панно и отремонтировано 179 автопавильонов и площадок отдыха.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033574-dorozhnye-znaki-i-ograzhdeniya-na-20-mln-tenge-ukrali-s-kazahstanskih-trass/

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