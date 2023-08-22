Очередную незаконную пристройку к кафе снесли в Алматы (фото)

Пристройка к кафе. Фото: Управление градостроительного контроля Алматы

В Алматы снесли очередную незаконную пристройку к кафе, которая располагалась в микрорайоне Жулдыз. Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы, передает NUR.KZ.

"Пристройка к кафе "Восточка" в микрорайоне Жулдыз, 126Г, была возведена хозяйственным способом. Ранее по обращению жителя Управлением проведена внеплановая проверка законности пристройки к жилому дому. По результатам проверки было установлено, что пристройка возведена без соответствующих разрешительных документов, кроме того, незаконный объект расположился на территории госфонда", - сообщили в Управлении градостроительного контроля.

Отмечается, что к собственнику предприняты административные меры по статьям 319 и 323 КоАП РК. Материалы переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы.

Незаконную пристройку снесли по решению суда, освободив пешеходную инфраструктуру.

Снос пристройки к кафе. Фото: Управление градостроительного контроля Алматы

Отметим, статья 319 КоАП РК - Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю - влечет штраф на физических лиц в размере 15, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 200 месячных расчетных показателей, с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без такового.

Статья 320 КоАП РК - Нарушение требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства РК - влечет наказание от предупреждения до штрафа в размере 300 МРП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда снесли незаконно построенную автомойку, расположенную в микрорайоне Шугыла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033467-ocherednuyu-nezakonnuyu-pristroyku-k-kafe-snesli-v-almaty-foto/