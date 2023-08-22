Подрядчик сорвал сроки по реконструкции школы: акимат Алматы подал в суд

Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

Акима Алматы подал в суд на подрядчика, который сорвал сроки по реконструкции школы-лицея №48. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает NUR.KZ.

Так, строительство пристройки в школе-лицее №48 началось в июле 2021 года. Согласно нормативам, срок строительства составлял 10 месяцев. Однако из-за удорожания строительных материалов в 2022 году проектно-сметная документация прошла корректировку.

Срок завершения работ был продлен до 31 января 2023 года.

"В связи с недоброкачественным исполнением обязательств в отношении подрядной организации ТОО "Риголит" подано исковое заявление в суд. В настоящее время ведутся судебные разбирательства", - сообщили в акимате.

Там отметили, что на сегодня готовность объекта составляет 99%. В блоках 1 и 2 провели работы по сейсмоусилению зданий, заменили внутренние инженерные сети и завершили внутренние и наружные отделочные работы.

Еще в трех блоках - 3, 4, 5 - завершены все монолитные работы, проведены и подключены инженерные сети, установлена кровля здания и оконные блоки, проведены внутренние отделочные работы. Там же проводятся работы по наружной отделке, благоустройству территории и настройке оборудования.

В акимате сообщили, что школу планируется сдать в эксплуатацию к началу учебного года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033453-podryadchik-sorval-sroki-po-rekonstruktsii-shkoly-akimat-almaty-podal-v-sud/