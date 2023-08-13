Месячная норма осадков выпала за день в Алматы: как коммунальщики боролись с водой, показал акимат

Коммунальные службы откачивают воду. Фото: акимат Алматы

Вчера в Алматы прошли сильные дожди. За один день количество выпавших осадков достигло нормы за весь август, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что по состоянию на 21:00 12 августа в горных и предгорных районах Алматы выпало 34 мм осадков при среднегодовой норме осадков на август 34 мм.

Рабочие ликвидируют последствия ливня. Фото: акимат Алматы

"К ликвидации последствий ливня привлекли 1008 дорожных рабочих и 640 единиц техники. Дополнительно силами 52 мобильных бригад подрядных и подведомственных организаций проводились работы по расчистке ливнеприемников от наносного мусора, обеспечению функционирования насосных станций перекачки ливневых сточных и дренажных вод", – рассказали представители акимата.

Рабочие ликвидируют последствия ливня. Фото: акимат Алматы

Также стало известно, что во время дождя в городе упало 8 деревьев – были проведены работы по расчистке мест. Пострадавших нет.

"На данный момент основные участки подтоплений ликвидированы, продолжаются работы по вывозу наносного мусора из арычных систем, организованы ночные дежурства", – добавили специалисты.

Однако по прогнозу РГП "Казгидромет", сильные осадки с перерывами ожидаются в течение трех ближайших суток.

Рабочие ликвидируют последствия ливня. Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032249-mesyachnaya-norma-osadkov-vypala-za-den-v-almaty-kak-kommunalschiki-borolis-s-vodoy-pokazal-akimat/