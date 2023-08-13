Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Месячная норма осадков выпала за день в Алматы: как коммунальщики боролись с водой, показал акимат

Опубликовано:

Коммунальные службы откачивают воду с улиц Алматы
Коммунальные службы откачивают воду. Фото: акимат Алматы

Вчера в Алматы прошли сильные дожди. За один день количество выпавших осадков достигло нормы за весь август, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что по состоянию на 21:00 12 августа в горных и предгорных районах Алматы выпало 34 мм осадков при среднегодовой норме осадков на август 34 мм.

Рабочие ликвидируют последствия ливня в Алматы
Рабочие ликвидируют последствия ливня. Фото: акимат Алматы

"К ликвидации последствий ливня привлекли 1008 дорожных рабочих и 640 единиц техники. Дополнительно силами 52 мобильных бригад подрядных и подведомственных организаций проводились работы по расчистке ливнеприемников от наносного мусора, обеспечению функционирования насосных станций перекачки ливневых сточных и дренажных вод", – рассказали представители акимата.

Рабочие ликвидируют последствия ливня в Алматы
Рабочие ликвидируют последствия ливня. Фото: акимат Алматы

Также стало известно, что во время дождя в городе упало 8 деревьев – были проведены работы по расчистке мест. Пострадавших нет.

"На данный момент основные участки подтоплений ликвидированы, продолжаются работы по вывозу наносного мусора из арычных систем, организованы ночные дежурства", – добавили специалисты.

Однако по прогнозу РГП "Казгидромет", сильные осадки с перерывами ожидаются в течение трех ближайших суток.

Рабочие ликвидируют последствия ливня в Алматы
Рабочие ликвидируют последствия ливня. Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032249-mesyachnaya-norma-osadkov-vypala-za-den-v-almaty-kak-kommunalschiki-borolis-s-vodoy-pokazal-akimat/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.