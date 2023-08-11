Полицейского из Шымкента проверят после видео с его родственником за рулем служебного авто

Служебное авто. Кадр из видео: facebook.com/Aigul Orynbek

В Сети появилось видео, где за рулем служебной машины находится парень. Оказалось, он родственник высокопоставленного полицейского из Шымкента, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Видео на своей странице в Facebook выложила правозащитница Айгуль Орынбек.

По ее словам, в Шымкенте за рулем полицейской машины был замечен молодой человек. На кадрах действительно видно авто с синими номерными знаками и юный парень за рулем.

На произошедшее отреагировали представители МВД.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлена служебная машина полиции. За рулем авто находился молодой парень.

Установлено, что управлял автомашиной родственник руководителя одного из подразделений департамента полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Каратауского РУП составили административный протокол по части 5 статьи 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления" в отношении должностного лица.

"В настоящее время по данному факту инспекцией по личному составу ДП города Шымкента проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от занимаемой должности", – добавили в ведомстве.

Отметим, что согласно части 5 статьи 612 передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (172,5 тыс.тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032180-politseyskogo-iz-shymkenta-proveryat-posle-video-s-ego-rodstvennikom-za-rulem-sluzhebnogo-avto/