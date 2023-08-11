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Почти полмиллиона тенге заплатит водитель за попытку побега от полиции в Талдыкоргане (видео)

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Погоня за нарушителем
Погоня за нарушителем. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

Полицейские Талдыкоргана задержали водителя, который ранее был лишен права управления транспортным средством. Погоня за ним попала на видео, сообщается в Instagram-профиле ДП Жетысуской области.

Погоня за нарушителем в Талдыкоргане, показанная на видео, произошла 9 августа. Отмечается, что автомобиль Lada Granta, двигавшийся по улице Абая, вызвал подозрения у патрульных.

"Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и попытался скрыться от преследования, проскакивая перекрестки на запрещающие сигналы светофора. Через несколько кварталов патрульным полицейским все же удалось задержать правонарушителя и доставить в городскую полицию", – говорится в публикации.

Задержанным оказался 37-летний житель города Текели. Выяснилось, что в прошлом месяце его уже привлекали к ответственности по части 4 статьи 613 КоАП, из-за чего он был лишен права управления ТС на 7 лет.

В отношении него составили протоколы по пяти адмправонарушениям. Авто водворили на штрафстоянку.

"Попытка побега от полицейских обошлась водителю штрафными санкциями почти в полмиллиона тенге", – говорится в сообщении.

Так, мужчину привлекли по следующим статьям:

  • часть 1 статьи 599 КоАП: проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, наказание – штраф 10 МРП (34,5 тыс. тенге).
  • часть 1 статьи 606 КоАП: нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, наказание – 10 МРП (34,5 тыс. тенге).
  • часть 5 статьи 596 КоАП: движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ДПП, влечет штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).
  • части 3-1 статьи 613 КоАП: невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) об остановке ТС, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления ТС, наказание – штраф 60 МРП (207 тыс. тенге) или административный арест на 15 суток.
  • часть 4-1 статьи 612 КоАП: управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления, влечет штраф в размере 70 МРП (241,5 тыс. тенге) или административный арест на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032175-pochti-polmilliona-tenge-zaplatit-voditel-za-popytku-pobega-ot-politsii-v-taldykorgane-video/

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