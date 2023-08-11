Пьяный шымкентец опоздал на регистрацию в аэропорту Астаны и устроил дебош

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Нетрезвый житель Шымкента опоздал на регистрацию в столичном аэропорту, а затем начал выражаться нецензурной бранью, сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

"Сотрудники линейного отдела полиции в международном аэропорту Астаны во время отработки установили и задержали 51-летнего жителя Шымкента, который, находясь в нетрезвом состоянии, опоздав на регистрацию авиарейса сообщением "Астана – Шымкент", вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте", – говорится в публикации.

Кроме того, житель Шымкента оказал неповиновение при доставлении в комнату полиции. Медосвидетельствование выявило у него алкогольное опьянение легкой степени.

В отношении мужчины составили два административных протокола.

Один из них – по части 1 статьи 440 КоАП. По ней мужчину оштрафовали на 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Административный материал по части 1 статьи 667 КоАП был направлен в адмсуд Шымкента для принятия процессуального решения. Согласно части 1 данной статьи, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа влечет штраф в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032167-pyanyy-shymkentets-opozdal-na-registratsiyu-v-aeroportu-astany-i-ustroil-debosh/