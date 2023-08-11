Дом министерств эвакуировали в Астане (видео)

Дом министерств. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Плановые пожарно-тактические учения провели сегодня в здании Дома министерств в Астане - в Сети появились видео с эвакуацией. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС города, передает NUR.KZ.

В пятницу в Сети появились кадры из Астаны, на которых видна спецтехника и скопление людей у Дома министерств. Как оказалось, пожарные проводили учения.

"11 августа в 12.00ч огнеборцы ДЧС Астаны провели плановые пожарно-тактические учения в здании Дома министерств. Целью таких учений является применение методов и приемов тушения пожаров в местах массового пребывания людей, проверка квалификации личного состава, определение обязательств руководителей зданий и пожаротушения", - заявили в ведомстве.

В учении было задействовано 32 человека личного состава и 3 единицы техники ДЧС города.

На официальном сайте МЧС РК отмечается, что предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров материальных потерь в случае их возникновения.

Административное здание "Дом Министерств", согласно данным сайта "Электронного правительства", располагается на проспекте Мангелик Ел в Астане. В здании расположены рабочие кабинеты и офисные помещения министерств, закрепленных в законодательстве РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032120-dom-ministerstv-evakuirovali-v-astane-video/