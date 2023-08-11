"8 лет слышу оскорбления в свой адрес": жителя Шымкента арестовали после жалобы казахстанки в соцсетях

Наручники. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Жителя Шымкента арестовали на 14 суток после того, как в соцсетях появилось обращение казахстанки - девушка заявила об оскорблениях со стороны мужчины в ее адрес и адрес ее матери.

Накануне Telegram-канал egovpress опубликовал видеообращение 17-летней жительницы Шымкента. Девушка на видео рассказала, что на протяжении 8 лет вынуждена терпеть оскорбления от своего соседа по имени Байрам.

"Как мы с мамой въехали в этот дом, он не дает спокойно жить ни мне, ни маме. На протяжении 8 лет я постоянно слышу в свой адрес и адрес своей мамы унижения и оскорбления по поводу всего", - рассказала казахстанка.

Она добавила, что все эти годы неоднократно обращалась в полицию Шымкента, но ее заявления оставались без ответа.

Кроме того, в публикации говорится, что Байрам избил 12-летнего ребенка и остался безнаказанным.

В новостном Telegram-канале МВД РК появился комментарий по данной информации.

По данным МВД, в Туранское РУП обратились двое граждан с заявлениями в отношении мужчины, проживающего с ними по соседству.

В одном заявлении указано, что сосед ударил 12-летнего мальчика. А второй заявитель сообщил об оскорблениях со стороны мужчины. В итоге против горожанина составили административные протоколы по фактам причинения легкого вреда здоровью, это часть 1 статьи 73, и по факту мелкого хулиганства, это статья 434 КоАП РК.

Материалы дела были направлены в суд, однако правонарушитель, как рассказали в полиции, успел скрыться.

"На его розыск и задержание ориентировали экипажи полка патрульной полиции. Сегодня полицейские его задержали и доставили в суд.

Постановлением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 14 суток", - добавили в МВД.

Отметим, согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Согласно часть 1 статьи 73 КоАП РК, нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на срок до 5 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032054-8-let-slyshu-oskorbleniya-v-svoy-adres-zhitelya-shymkenta-arestovali-posle-zhaloby-kazahstanki-v-sotssetyah/