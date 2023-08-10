Пьяный покупатель устроил дебош в магазине цветов в Шымкенте (видео)

Магазин цветов. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте пьяный покупатель устроил скандал в магазине цветов, угрожая продавцу ножницами. Теперь мужчине грозит административная ответственность, передает телеканал "Астана".

Инцидент в магазине запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как группа мужчин в нетрезвом состоянии вошла в лавку. Следом один из них выхватил инструмент со стола и стал угрожать флористу, при этом нецензурно выражаясь.

Чуть позже один из дебоширов справил малую нужду на крыльцо магазина, сообщает телеканал.

Продавец от заявления отказался, однако мужчине все равно грозит наказание.

"Полицейские доставили продавца цветов и мужчину в Туранское районное управление полиции. Однако продавец цветов отказался от каких-либо заявлений.

Несмотря на это, на покупателя составили административный протокол в соответствии со статьей 434 "Мелкое хулиганство" административного кодекса РК. Материалы будут направлены в суд", - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Наказание за мелкое хулиганство в Казахстане

Согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031909-pyanyy-pokupatel-ustroil-debosh-v-magazine-tsvetov-v-shymkente-video/