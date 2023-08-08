Пропавшего трое суток назад туриста из России продолжают искать в горах Алмаы

Пропавший турист. Кадр из видео: КТК

Туриста из России, который пропал в минувшую субботу, продолжают искать в горах Алматы - мужчина в одиночку отправился по опасному маршруту, передает сайт телеканала КТК.

39-летний гражданин России предупредил своих знакомых, что вернется в город поздно вечером в тот же день - 5 августа, но на связь не вышел до сих пор.

В горах продолжаются его поиски, они не прекращаются ни днем, ни ночью.

Россиянина ищут спасатели, волонтеры, задействовали кинологический отряд. Подключились и представители Федерации альпинизма Алматы. Склоны гор осматривают с помощью беспилотников, однако это пока не дало результатов.

В полиции сообщили, что пропавший мужчина является гражданином России, который временно проживал в Алматы.

Специалисты рассказали корреспондентам, что маршрут, по которому отправился россиянин, подходит только для опытных альпинистов со специальным снаряжением.

"На данный момент спасателями Республиканского спасательного отряда ведутся поиски по его маршруту, приблизительные места, где он мог свернуть, также где мог бы потеряться. Вверх по Талгарскому перевалу, дальше на ледник Богдановича, пик Абая и т. д. Эти места уже просмотрены, уже ведутся в направлении по чуть-чуть другим местам в том же районе – ущелья, какие-нибудь обрывы", - прокомментировал операцию главный спасатель ГУ "РОСО" МЧС РК Бейсенгали Дюсебаев.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что мужчина 5 августа в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак-Перевал Талгарский - Ледник Богдановича - пик Абая. В оговоренное время мужчина не вышел на связь - его принялись искать, однако уже несколько суток о пропавшем ничего неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031738-propavshego-troe-sutok-nazad-turista-iz-rossii-prodolzhayut-iskat-v-gorah-almay/