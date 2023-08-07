Десятки спасателей уже вторые сутки ищут пропавшего в горах Алматы туриста

Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Поисковые работы проводятся в горах Алматы - спасатели и волонтеры ищут пропавшего туриста, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС Казахстана.

Известно, что в субботу, 5 августа, 39-летний турист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак-Перевал Талгарский – Ледник Богдановича – пик Абая.

В назначенное время он не вышел на связь.

"На месте поисков задействовано более 30 сотрудников ДЧС, РОСО МЧС, волонтеры добровольной службы спасения, спасатели службы спасения города, представители Федерации Альпинизма Алматы, два кинологических расчета и БПЛА", – говорится в сообщении МЧС.

В министерстве напомнили туристам, что совершать одиночные восхождения в горы и сходить с маршрута опасно.

На официальном сайте МЧС РК спасатели рекомендуют оказавшимся в горах соблюдать все меры безопасности.

При походе в горы необходимо: рассчитывать свои физические возможности, учитывать рекомендации спасательных служб – погодные условия, уровень лавинной опасности.

В походе важно обеспечить себя необходимыми вещами: пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031569-desyatki-spasateley-uzhe-vtorye-sutki-ischut-propavshego-v-gorah-almaty-turista/