"Такая крошка": видео с двухмесячной бегемотихой в зоопарке Алматы умилило пользователей

Бегемотик Глория. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

Сотрудники Алматинского зоопарка показали малышку Глорию – двухмесячную бегемотиху – и ее маму, Лотти, а также рассказали, когда для них начнут строить более просторные вольеры, передает NUR.KZ.

Трогательное видео появилось в официальном Instagram-аккаунте Алматинского зоопарка.

Сотрудники засняли бегемотика Глорию, которой сейчас всего два с половиной месяца. На записи она бродит по вольеру со своей мамой. Также в зоопарке рассказали, что отец Глории живет отдельно, чтобы обезопасить малышку.

"Глория чувствует себя хорошо, ни на шаг не отходит от своей мамы Лотти. А Лотти такая счастливая мама, как будто говорит: "Вот, посмотрите, какая у меня доченька!"

Как известно, бегемоты только на картинке кажутся неповоротливыми и медлительными. На самом деле они очень агрессивны, непредсказуемы и опасны. Чтобы обезопасить малышку с мамой, отец семейства Джамбо живет отдельно", – написали они.

Отмечается, что сейчас Глория по большей части питается молоком матери, но уже потихоньку переходит на сено, морковку, яблоки, капусту, свеклу и овсяную кашу. При этом Лотти съедает более 50 килограммов кормов в день.

"Друзья, кто часто нас посещает, наверное, заметили изменения в зоопарке. Мы построили новые, просторные вольеры для медведей, волков и амурских тигров. Провели реконструкцию прудов, установили новые беседки для посетителей.

Теперь наш самый большой проект – уже в следующем году начать строительство комплекса "Африканская саванна", в котором предусмотрены просторные вольеры и зимники для слонов, бегемотов, жирафов и антилоп.

Мы с нетерпением ждем, когда наше семейство бегемотов переедет в новый дом!" – добавили сотрудники Алматинского зоопарка.

"Хорошенькая, так охота потрогать", "Какие лапочки-кругляшки, Глория просто маленькое чудо", "Какая прелестная малышка!", "Лапочка Глория, пусть растет здоровенькой", "Джамбокызы подросла", "И вправду красотка", "Такая крошка", "Какая прелесть, на ручки хочется взять", – написали умилившиеся пользователи в комментариях к видео.

По данным с официального сайта Алматинского зоопарка, такие бегемоты распространены в западной, центральной, восточной и южной Африке. Обитают они в низкотравных саваннах по берегам рек и озер, на заливных лугах.

Длина тела доходит до 3,3-3,45 метров, высота в холке – 2,4 метра. Масса: 1,6-3,2 тонны у самцов, и 1,4 тонны – у самок. Толщина кожи – 2-5 сантиметра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031459-takaya-kroshka-video-s-dvuhmesyachnoy-begemotihoy-v-zooparke-almaty-umililo-polzovateley/