Землетрясение произошло близ Алматы

Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В воскресенье, 6 августа, близ Алматы зафиксировали землетрясение - эпицентр землетрясения располагался в 17 км от мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Как рассказали в ведомстве, подземные толчки были зафиксированы в 20:29 по местному времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Ощутимость в Алматы и ущелье Алма-Арасан составила 2 балла.

В ДЧС добавили, что после землетрясения звонков от граждан на линию 112 не поступало. Сведений о пострадавших и разрушениях также нет.

На сайте "Электронного правительства" опубликованы правила поведения при землетрясении.

При первых толчках землетрясения

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол - они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

После землетрясения

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.

Освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения.

Включите радиоприемники.

По мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение. Не пользуйтесь открытым огнем.

Будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения.

Держите включенным радио, слушайте сигналы служб.

Не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них.

Будьте готовы к повторным толчкам: наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев.

Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.

Как действовать при обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ.

Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (номер телефона - 102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031440-zemletryasenie-proizoshlo-bliz-almaty/