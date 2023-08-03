Новый список предметов, запрещенных для перевозки в самолетах, приняли в Казахстане
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В МИИР утвердили обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении. Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА.
27 июля был утвержден новый перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах.
По сравнению с предыдущей версией, в него добавилось несколько новых пунктов.
Так, если ранее в правилах значилось только, что в ручной клади запрещено перевозить жидкости в контейнерах емкостью более 100 миллилитров, то в новой редакции этот пункт описан гораздо подробнее.
Согласно новому перечню, вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади – это жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе:
- вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;
- пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости;
- кремы, лосьоны, косметические средства и масла;
- духи;
- спреи;
- гели, включая гели для волос и душа;
- содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты;
- пасты, в том числе и зубная паста;
- смеси жидкостей с твердыми веществами;
- тушь для ресниц;
- блеск для губ.
"Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна", – говорится в правилах.
Также добавился новы пункт – опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже. В него включены портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе:
- электронные сигареты;
- электронные тонкие сигары;
- электронные сигары;
- электронные трубки;
- персональные испарители;
- электронные системы подачи никотина.
При этом содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов.
Кроме того, к перевозке в багаже запрещены портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и прочее), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи.
"Не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо. Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литийионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт-часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом", – говорится в тексте документа.
Права и обязанности авиапассажиров в Казахстане
Добавим, что согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" пассажир имеет право:
- приобрести билет по любому авиамаршруту, открытому для пассажирских перевозок;
- получить место согласно приобретенному билету;
- провозить с собой бесплатно ручную кладь и багаж в пределах установленных норм;
- на услуги, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна;
- на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.
При этом пассажир обязан:
- соблюдать Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и не допускать действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;
- не создавать препятствий при выполнении авиационным персоналом своих служебных обязанностей;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031168-novyy-spisok-predmetov-zapreschennyh-dlya-perevozki-v-samoletah-prinyali-v-kazahstane/