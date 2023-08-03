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Пожар в Аккенте: в ДЧС Алматы ответили, была ли вода у приехавших пожарных

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Пожарная машина с выдвинутым краном и люди возле нее
Пожар в Алматы. Фото: МЧС РК

Пожар в Аккенте, где людям пришлось прыгать из окон, всколыхнул общество. Появились вопросы к пожарным – например, способны ли их лестницы дотянуться до верхних этажей, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы решили узнать в ДЧС Алматы, есть ли, к примеру, специальные сетки для спасения прыгавших с высоты людей на их вооружении.

Так, как сообщили нам в ДЧС, алматинский гарнизон способен одновременно тушить, как минимум, два крупных пожара по самому высокому рангу. Однако оснащенность не стопроцентная – из 192 единиц техники, которые положены по нормам, в гарнизоне Алматы присутствуют 183 – то есть, чуть более 95%.

Что касается автолестниц, то 14 из них способны дотянуться на высоту от 30 до 50 метров, еще три автоматических телескопических подъемника – до 90 метров – это порядка 30 этажей. Кроме того, есть 32-метровая автолестница с цистерной.

"Пожарные автолестницы имеют разные технические характеристики: стандартная автолестница, имеющая самое широкое применение, имеет высоту 32 метра, ориентировочно до 10 этажа. Идеальные условия если она развернута близко к зданию, под углом 75 градусов. Но такие условия на практике не всегда выдерживаются", – сообщили в ДЧС.

Матрас на месте происшествия
Матрас на месте происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время эвакуации людей из горящего здания использовались спасательные колпаки (маска с постоянной подачей сжатого воздуха, обеспечивает легкое и быстрое надевание на пострадавшего - прим.ред.). Таким образом удалось спасти 35 человек, при этом в ДЧС отметили, что колпак можно использовать неоднократно и по очереди спасать необходимое количество людей.

Также, говорят в ведомстве, пожарные предпринимали меры по предотвращению паники, используя громкоговорители.

"Но, учитывая психологию "толпы", влияние одного-двух человек незначительно", – добавили в ДЧС.

Для тех, кто покидал помещение из окна, можно было использовать спасательные тенты или надувные кубы – они есть на вооружении алматинского гарнизона. Правда, они эффективны если при прыжке с высоты не более четырех этажей. В противном случае, говорят в ДЧС, такой способ травмоопасен.

Подъезд горевшего дома
Подъезд горевшего дома. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо того, в ДЧС ответили, действительно ли пожарные приехали без воды.

"Тушение пожара не хаотичное действие, это определенный алгоритм, который прописан приказом, уставами. Все наши регламентирующие документы требуют: независимо от ранга вызова, по первому сообщению о пожаре на место отправляются несколько отделений противопожарной службы.

Задача первого отделения это разведка пожара, а второго - обеспечение бесперебойной подачи воды. Вода всегда есть в машине, есть многоступенчатый контроль готовности подразделений. Так, именно при приеме-сдаче утренней смены проводится проверка всей техники.

Машины полностью заправлены, пожарно-техническое вооружение уложено, о чем начальники двух караулов докладывают руководителю подразделения. Помимо этого, в любое время суток оперативный дежурный Службы по городу проводит внезапные проверки проверяет пожарные части на предмет боеготовности", – рассказали в ДЧС.

Машина ДЧС
Машина ДЧС. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пожар в микрорайоне Аккент

Напомним, что 1 августа в Алматы загорелся 16-этажный дом в микрорайоне Аккент. В Сети появлялись кадры с места происшествия – на них можно было увидеть выпрыгивающих из окон людей. Так, на одном из видео заметно, как женщина выбрасывает из окна маленького ребенка.

В Минздраве сообщили, что 37 человек были доставлены в многопрофильные стационары города, а 4 пациента находятся в реанимации детской больницы.

Позже стало известно, что в результате пожара в больнице от множественных травм, несовместимых с жизнью скончалась женщина. К семье погибшей обратился аким Алматы Ерболат Досаев. Он выразил соболезнования и пожелал выздоровления сестре женщины, также пострадавшей при пожаре.

Всего, по уточненным данным, пострадало 43 человека. Вчера сообщалось, что двое взрослых и 15 детей находятся в больницах.

Пострадавшим при пожаре в многоэтажном доме организовали питание и ночлег. Под председательством акима Алатауского района Азамата Калдыбекова был создан оперативный штаб.

Также мы рассказывали о жителе дома, который спас своих соседей, вынося их на улицу из задымленного помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031157-pozhar-v-akkente-v-dchs-almaty-otvetili-byla-li-voda-u-priehavshih-pozharnyh/

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