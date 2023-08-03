Благодарность за невестку обошлась казахстанке почти в полмиллиона тенге

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Бейнеуского района предстала перед судом после того, как в качестве благодарности перевела инспектору миграционной службы 5 тыс. тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Мангистауского областного суда.

Бейнеуским районным судом рассмотрено административное дело по ст.676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами).

Установлено, что женщина перевела 5 000 тенге на счет инспектора миграционной службы районной полиции за подготовку необходимых документов для постановки на временный учет невестки по адресу проживания.

Суд признал ее виновной и наложил штраф в размере 483 тыс. тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031142-blagodarnost-za-nevestku-oboshlas-kazahstanke-pochti-v-polmilliona-tenge/