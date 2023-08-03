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О передвижении военной техники и звуках выстрелов предупредили жителей Мангистау

Опубликовано:

Военные бегут к БТР
Антитеррористические учения. Иллюстративное фото: gov.kz

Управление внутренней политики акимата Мангистауской области обратилось к жителям региона из-за второго этапа тактико-специальных учений "Калкан", сообщает издание Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от акимата, с 7 по 12 августа на полигоне "Оймаша", расположенном в Мангистауской области, пройдет второй этап тактико-специальных учений "Калкан".

"В период прохождения военных учений на территории области могут происходить такие события, как передвижение военной техники, слышны звуки выстрелов от применения вооружения.

Заверяем, что в рамках проводимых вышеуказанных учений угрозы жизни и здоровью жителей и гостей региона не имеется", - говорится в сообщении управления внутренней политики акимата Мангистауской области.

На сайте Минобороны РК уточняется, что "Калкан" - это совместное оперативно-тактическое учение, в котором принимают участие части и подразделения Вооруженных Сил, органы национальной безопасности, подразделения Пограничной службы и Национальной гвардии.

При проведении учений создается легенда, по которой силовые структуры отрабатывают совместные действия при угрозе безопасности страны и ее гражданам. Для проведения учений задействуют аэродромы и военную технику, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031070-o-peredvizhenii-voennoy-tehniki-i-zvukah-vystrelov-predupredili-zhiteley-mangistau/

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