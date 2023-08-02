Оплату за обучение в частных школах Казахстана хотят снизить законодательно

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Минпросвещения подготовило документ, в соответствии с которым максимально возможная цена обучения в частных школах Казахстана может снизиться вполовину. Текст был опубликован на сайте "Открытые НПА".

Согласно проекту, планируется внести изменения в приказ министра образования и науки РК "Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение".

Так, предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, могут понизить до 600 МРП. Ранее планка была установлена на уровне 1200 МРП.

При этом обучение в школах с самостоятельно разработанными интегрированными образовательными программами подешевеет до 1200 МРП, при прежних 2400 МРП.

Изменения хотят ввести в действие с 1 января 2024 года.

"Предусмотренный настоящим подпунктом предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование, не включает в себя оплату за проживание (интернатные организации), подвоз обучающихся к частной организации среднего образования и (или) обратно, предоставление дополнительных образовательных услуг и знаний сверх государственных общеобязательных стандартов образования, а также за питание обучающихся, осуществляемую в добровольном порядке", – уточняется в документе.

Публичное обсуждение документа продлится до 16 августа.

С текстом действующего приказа можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Также отметим, что в соответствии с Законом РК "Об образовании", частные организации образования используют доходы от реализации товаров (работ и услуг), предоставленных на платной основе, в том числе за обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов образования, средства учредителей и другие, не запрещенные законодательством, источники финансирования самостоятельно.

При этом взаимоотношения организации образования, оказывающей услуги на платной основе, и обучающегося (воспитанника), его родителей и иных законных представителей регулируются договором.

"В случае оплаты обучающимся расходов за весь период обучения единовременно на момент заключения договора сумма оплаты является неизменной до окончания срока обучения.

При поэтапной оплате обучения сумма оплаты может быть изменена не более одного раза в год в случае увеличения заработной платы и с учетом индекса инфляции", – говорится в тексте закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031047-oplatu-za-obuchenie-v-chastnyh-shkolah-kazahstana-hotyat-snizit-zakonodatelno/