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Опоздавшая на рейс пассажирка устроила дебош в аэропорту Астаны

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Девушка с чемоданом идет по аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: Niels Wenstedt/BSR Agency/Getty Images

Пассажирка авиакомпании FlyArystan опоздала на рейс и устроила дебош в аэропорту Астану. В Департаменте полиции на транспорте прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила пресс-служба FlyArystan в своем Telegram-канале, 23 июля 2023 года пассажирка авиакомпании FlyArystan опоздала на рейс Астана-Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, женщина выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу компании.

В компанию заявляют, что, когда стоявшие за стойкой регистрации сотрудники отказались пропустить опоздавшую женщину на рейс, она начала кидать в них тяжелые предметы.

"Пассажир вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и нанесла серьезные телесные повреждения сотруднице авиакомпании", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сейчас сотрудница компании проходит реабилитацию, а сам авиаперевозчик намерен привлечь буйную пассажирку к ответственности.

"Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего?

Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности и чтобы этот пассажир больше никогда не мог воспользоваться нашими услугами", - сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.

В Департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в полицию обратился супервайзер компанию FlyArystan с заявлением о принятии мер в отношении одного из пассажиров.

Как сообщили полицейским в авиакомпании, женщина-пассажир при регистрации на рейс вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и кидалась предметами со стойки регистрации.

"При проверке транспортными полицейскими установлена 27-летняя жительница столицы, которая оказала неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции.

В отношении правонарушителя составлены два административных материала по статье 434 "Мелкое хулиганство" и статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа".

Материалы направлены в суд по административным правонарушениям для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Напомним, в марте этого года в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки. Согласно поправкам, теперь авиакомпания может отказаться перевозить пассажира, если он внесен в так называемый черный список авиаперевозчика. Раньше такой нормы в правилах не было.

"Авиакомпания имеет право включить пассажира в черный список только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения", – поясняли специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031028-opozdavshaya-na-reys-passazhirka-ustroila-debosh-v-aeroportu-astany/

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