"То, что видели в фильмах, стало реальностью": девочка из Астаны несколько лет борется с раком

Джамиля. Фото: из личного архива

10-летняя Джамиля из Астаны - младший ребенок в семье. Ее любили и баловали, но в семью пришла беда: у девочки обнаружили злокачественную опухоль, передает корреспондент NUR.KZ.

Джамиля родилась в 2012 году абсолютно здоровым, как тогда казалось родителям, ребенком. Она была младшим ребенком, и была окружена заботой своей большой семьи с первых дней жизни.

"Мы не могли подумать, что какое-то горе может произойти с нашей девочкой. Сначала мы не придали большого значения болям Джамили. Она была капризной и разбалованной и не привыкла что-то терпеть.

Мы обратились к врачу и получили диагноз "межреберная невралгия". Позже оказалось, что наш случай был не настолько простой. Были подозрения на аппендицит, доброкачественную опухоль до тех пор, пока врачи не пришли к выводу, что опухоль злокачественная. И все это время она росла, все 9 лет с рождения Джамили", - рассказывает мама девочки, Жанар Хасенова.

Была назначена операция по вырезанию опухоли, которая прошла успешно. Затем Джамиле предстояло пройти курс химиотерапии.

"Наш первый раз в Стамбуле мы не забудем никогда. То, что мы когда-то видели в грустных фильмах, стало нашей реальностью. Бритье налысо, рвота, усталость, депрессия, панические атаки - через все это прошла 9-летняя Джамиля. Все это продолжалось до фразы врача "химиотерапия сработала, рак отступил".

В марте этого года мы приехали в Стамбул на проверку. Мы были настроены очень оптимистично, казалось, что это просто формальность. На тот момент у Джамили уже были боли в ногах, но мы предположили, что это последствия резкого роста. Однако на МРТ нашли метастазы в бедре и колене", - говорит мама.

На данный момент девочка проходит лечение в клинике Medipol Mega в Стамбуле. Счет, который выставила клиника, неподъемен для семьи - 28 245 835 тенге.

"Пожалуйста, помогите нам вылечить Джамилю, ведь для нас мир без нее не имеет смысла. Без нее не будет счастья, смеха и радости. Единственное, о чем мы можем просить - это ее выздоровление", - заключила Жанар.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4422 3522

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030787-to-chto-videli-v-filmah-stalo-realnostyu-devochka-iz-astany-neskolko-let-boretsya-s-rakom/