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Эзотерика
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Редкого краснокнижного зверька сняли на видео в резервате на севере Казахстана

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Куница
Куница. Иллюстративное фото: pixabay.com

На территории природного лесного резервата "Ертыс орманы" в Павлодарской области сняли редкого краснокнижного зверька - куницу. Видеороликом поделилась Instagram-страница резервата.

Как отметили в резервате, куница занесена в Красную книгу Казахстана.

Зверек считается ценным животным из-за своего красивого и теплого меха, который отличается желтовато-шоколадным окрасом.

"Куница в одно мгновение может забраться на высокое дерево, легко перепрыгивая с ветки на ветку, при этом свой роскошный хвост она использует в качестве руля и парашюта.

Кроме этого, куница является прекрасным пловцом и бегуном, особенно по глубокому снегу. Опушка на лапах не позволяет хищнику глубоко проваливаться в снег", - поделились представители резервата.

В Красной книге Казахстана отмечено, что лесная куница относится к III категории, то есть к редким видам животных, встречающимся в небольшом количестве.

В Казахстане куница обитает в основном в северных регионах, чаще встречается в Павлодарской и Акмолинской областях, в поймах реки Урал.

Питаются куницы мелкими грызунами.

Отмечается также, что в Казахстане не занимаются разведением куниц, поскольку этот зверек плохо переносит неволю. Промысел, связанный с куницами, в стране запрещен.

Добавим также, что государственный лесной природный резерват "Ертыс орманы", согласно информации на официальном сайте, был создан постановлением правительства в 2003 году в целях сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья.

Общая площадь резервата - 277 961 га, из которых 117 тыс. га расположены на территории Щербактинского района, еще 160 тыс. га - на территории Лебяжинского района.

Карта
Карта. Скриншот: google.kz/maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030786-redkogo-krasnoknizhnogo-zverka-snyali-na-video-v-rezervate-na-severe-kazahstana/

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