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Мотоциклиста в Астане поместили под арест почти на месяц

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Мотоцикл без водителя стоит на дороге
Мотоцикл. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные полицейские остановили мотоциклиста, который оказался за рулем в пьяном виде и без прав. Его арестовали, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В Астане патрульные полицейские заметили мотоцикл Minsk Enduro, который передвигался с нечитаемым номерным знаком по улице Кабанбай батыра. Это произошло в около 3 часов ночи.

"Водитель установил государственный знак таким образом, что не все буквы и цифры заднего номера были видны. При проверке документов сотрудники полиции заметили, что от 29-летнего мотоциклиста исходит запах алкоголя", – рассказали стражи порядка.

Для проверки его доставили на медицинское освидетельствование и, согласно заключению, мужчина находился в алкогольном опьянении легкой степени.

"Кроме того, установлено, что мотоциклист управлял транспортом не имея права управления", – добавили представители МВД.

Решением суда нарушитель был арестован на 20 суток, а его транспортное средство помещено на коммунальную стоянку.

В отношении мотоциклиста возбуждено сразу два административных производства по статьям 608 и 590 КоАП РК.

Отметим, что в статье 590 КоАП РК установлено наказание за различные нарушения правил эксплуатации транспортных средств.

Так, согласно 4 части этой статьи, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

При этом, согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

А если это нарушение было совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, тогда срок административного ареста увеличивается до 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030684-mototsiklista-v-astane-pomestili-pod-arest-pochti-na-mesyats/

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