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Бойцов спецназа вызвали на потасовку на тое в Актау (видео)

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Сотрудник спецназа стоит с оружием в руке
Сотрудник спецназа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором можно разглядеть бойцов спецназа у ресторана. В полиции рассказали подробности инцидента, передает издание Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию из соцсетей, в ночь на 30 июля возле одного из ресторанов Актау случился конфликт между посетителями заведения и полицией. На подмогу подоспели также бойцы СОБРа.

Между тем в Департаменте полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что 30 июля им поступил вызов о том, что в одном из ресторанов Мунайлинского района девушка просит о помощи.

"По данному факту на 22-летнего молодого человека составили протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", - заявили в ведомстве.

Другие подробности инцидента правоохранители не стали озвучивать.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, согласно статье 434 Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030613-boytsov-spetsnaza-vyzvali-na-potasovku-na-toe-v-aktau-video/

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