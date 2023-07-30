Землетрясение зафиксировали сейсмологи Алматы

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в 316 км от Алматы минувшей ночью. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ"МЧС РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" при МЧС Казахстана 30 июля 2023 в 2:58 минут алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2.

Магнитуда MPV 4.8.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Как себя вести при землетрясении

О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030567-zemletryasenie-zafiksirovali-seysmologi-almaty/