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Землетрясение зафиксировали сейсмологи Алматы

Опубликовано:

горный пейзаж
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в 316 км от Алматы минувшей ночью. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ"МЧС РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" при МЧС Казахстана 30 июля 2023 в 2:58 минут алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 11.2.
  • Магнитуда MPV 4.8.
  • Глубина 15 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Как себя вести при землетрясении

О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повториться;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030567-zemletryasenie-zafiksirovali-seysmologi-almaty/

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