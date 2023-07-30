Землетрясение зафиксировали сейсмологи Алматы
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в 316 км от Алматы минувшей ночью. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ"МЧС РК.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" при МЧС Казахстана 30 июля 2023 в 2:58 минут алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения 11.2.
- Магнитуда MPV 4.8.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Как себя вести при землетрясении
О правилах поведения рассказали спасатели. При землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи, не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030567-zemletryasenie-zafiksirovali-seysmologi-almaty/