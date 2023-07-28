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Высовывались из окон, игнорировали знаки: трех лихачей наказали на юге Казахстана (видео)

Опубликовано:

Нарушители ПДД
Нарушители. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

Участников кортежа наказали стражи порядка Жамбылской области - видео с лихачами появилось в Сети, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По данным полиции, кадры были сняты на трассе "Аса - Тараз".

На опубликованном видео видно, как пассажиры авто высунулись из окон. При этом автомобили петляют по дороге, игнорируя разметку и знаки.

Участники данного инцидента были установлены. Как оказалось, все трое являются жителями села Асы.

"23 и 21-летние водители автомашин Toyota Yaris и BMW 530 привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов". Также составлен административный протокол на 24-летнего водителя Lada-21144 по ч. 2 ст. 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

Суммарно был наложен штраф в размере 69 тыс. тенге, добавили полицейские.

Отмечается, что водители признали свою вину и сожалеют о содеянном.

Согласно статье 593 КоАП РК, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП).

А согласно части 2 статьи 601 КоАП РК, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030488-vysovyvalis-iz-okon-ignorirovali-znaki-troih-lihachey-nakazali-v-zhambylskoy-oblasti-video/

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