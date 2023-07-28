Спала с детьми возле подъезда: на мать двоих детей подали в суд в Актау

Женщина спит на улице. Кадр из видео: instagram.com/podslushano_aktau

Женщину, которая спала возле подъезда с детьми в Актау, могут ограничить в родительских правах - иск в суд по делам несовершеннолетних подал городской отдел образования, передает телеканал "Астана".

Как рассказали в отделе образования журналистам, дети двух и трех лет сейчас находятся в доме малютки. За неделю мать навестила их всего один раз, говорят специалисты.

"В отношении матери был направлен иск на ограничение родительских прав в специализированный областной межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Параллельно данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау. Она не может объяснить свою ситуацию, так как она была пьяная", - сообщила заведующая сектором по защите прав детей отдела образования Актау Жулдыз Агманова.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля. Женщина уснула на бетонном полу возле подъезда. Рядом с ней лежали двое детей. Очевидцы сняли происходящее на видео и вызвали полицию.

После происшествия специалисты отдела образования приглашали женщину на разъяснительную беседу. Но и на нее она также пришла нетрезвой.

По данным телеканала, казахстанке 38 лет. Она приехала из Жамбылской области. В Актау снимала квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030376-spala-s-detmi-vozle-podezda-na-mat-dvoih-detey-podali-v-sud-v-aktau/