Коррупционера взяли на работу госслужащим в Кокшетау

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И.о. руководителя отдела строительства Кокшетау привлекли к административной ответственности за принятие на работу осужденного за коррупционное преступление. Об этом сообщается на официальной странице Акмолинского областного суда в Facebook.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении и.о. руководителя отдела строительства Кокшетау по ст.681 КоАП РК (Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление).

Установлено, что он в июле 2022 года принял на работу мужчину, осужденного в 2017 году по ст.307 ч.2 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), на должность заведующего сектором строительства, которая относится к государственной службе.

При этом чиновник знал, что сотрудник был ранее судим.

"Он должен был принять во внимание нормы Закона "О государственной службе", запрещающие принимать на работу граждан, привлеченных за коррупционное преступление", - отметили в суде.

Постановлением суда и.о. руководителя отдела строительства Кокшетау признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 241 500 тенге.

Добавим, что согласно ст.681 КоАП РК принятие руководителем государственных органов, учреждений и предприятий либо руководителем национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030244-korruptsionera-vzyali-na-rabotu-gossluzhaschim-v-kokshetau/