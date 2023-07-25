Почти 40 коров погибли по неизвестной причине на севере Казахстана (видео)

Корова. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Железинском районе Павлодарской области по неустановленной причине произошел массовый падеж скота. Специалисты предполагают, что животные чем-то отравились, передает "Хабар 24".

Сразу 37 животных погибли в одном из крестьянских хозяйств села Башмачное.

Сейчас на месте работает специальная комиссия. Эксперты из областной ветеринарной лаборатории должны установить, что именно стало причиной гибели животных. Для анализов взяты пробы воды, травы и почвы и патологический материал.

По словам специалистов, все поголовье привито.

Если выяснится, что причиной падежа стало опасное заболевание, то его владельцу выплатят компенсацию.

"Очень близко находится картофельное поле. Сейчас, вы знаете, пестицидами обрабатывают. Это наш такой вердикт. Второй вердикт - это фитояды. После дождя разные растения выходят, которые ядовитые. Может быть, от этого", - поделился заместитель руководителя управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.

На официальном сайте Минсельхоза сообщается, что в Казахстане ежегодно проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота для предотвращения распространения заразных и экзотических болезней животных и охраны здоровья населения от болезней.

Отмечается, что в реестр Международного эпизоотического бюро включено 88 видов различных болезней и инфекций. В казахстанском же реестре зарегистрировано только 68 видов, которые исторически фиксировались в нашей стране еще с советского периода.

Сейчас по 45 видам Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, а по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029913-pochti-40-korov-pogibli-po-neizvestnoy-prichine-na-severe-kazahstana-video/