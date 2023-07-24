Астанчане лишились 34 авто и 17 мотоциклов за три дня

Эвакуатор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Столичные полицейские за три дня задержали свыше 30 пьяных водителей. Также за это время на территории Астаны выявлено около 1800 нарушений ПДД, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, на территории столицы было проведено локально-рейдовое мероприятие "Пьяный водитель – преступник!"

За три дня в Астане стражи порядка выявили около 1800 нарушений ПДД. В центр наркологии и психиатрии для проведения медицинского освидетельствования на предмет установления опьянения доставлены 33 водителя, у 27 – была установлена степень опьянения.

Как сообщили в полиции, три автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также трое мужчин сдали анализы, по результатам которых будут привлечены к административной ответственности.

"За управление транспортом в состоянии опьянения в отношении всех водителей возбуждены административные производства, которые влекут арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет", – пояснили в МВД.

Кроме того, в отношении трех водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, возбуждено административное производство по части 4 статьи 613 КоАП РК.

"Отказ от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования влечет арест 15 суток и лишение права управления автотранспортом на восемь лет", – рассказал первый заместитель начальника ДП Астаны Даурен Казбеков.

В ведомстве также сообщили, что в ходе рейдового мероприятия задержаны шестеро водителей, не имеющих права управления транспортом, один управлял автомобилем с подложным номерным знаком.

"На коммунальную стоянку помещены 34 транспортных средства и 17 мотоциклов", – добавили в полиции.

Добавим, что, согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на 25 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на девять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029897-astanchane-lishilis-34-avto-i-17-mototsiklov-za-tri-dnya/