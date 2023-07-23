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Шымкентец разъезжал с красно-синими "мигалками" на авто без номерных знаков (видео)

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Машина нарушителя
Машина нарушителя. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Туркестанской области мужчину привлекли к ответственности за красно-синие сигналы на авто, установленные без разрешения, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Видео с автомобилем Mercedes, который двигался по трассе с установленными без разрешения световыми красно-синими "мигалками" и без государственных номерных знаков, полицейские обнаружили в Telegram.

Водителя нашли и привлекли к ответственности. Он оказался жителем Шымкента.

Выяснилось, что на данном видео молодой человек ехал по трассе села Каскасу Толебийского района. На него составили протоколы по части 2 статьи 590 и по части 1 статьи 603 КоАП РК, машину водворили на штрафстоянку.

Как сообщили в МВД, водитель признал свою вину и раскаялся, пообещав, что такого в будущем не повторится.

Согласно части 2 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

А в соответствии с частью 1 статьи 603 КоАП установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска ТС к эксплуатации, влечет штраф на физлиц в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029712-shymkentets-razezzhal-s-krasno-sinimi-migalkami-na-avto-bez-nomernyh-znakov/

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