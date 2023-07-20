Минздрав обратился к любителям "уколов красоты"

Процедура. Иллюстративное фото: Visoot Uthairam/Getty Images

Министерство здравоохранения РК призвало требовать сертификаты при посещении косметологов - это связано с растущей популярностью ботулинотерапии, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отметили в Минздраве, в последние годы стала пользоваться широким спросом процедура ботулинотерапии (ботокс), где применяются инъекционные процедуры на основе специальных лекарственных препаратов.

Такие "уколы красоты" чаще применяются в эстетической медицине с целью омоложения и устранения патологических изменений кожи.

В ведомстве подчеркнули, что не все клиенты косметологов обращают внимание на сроки годности ботокса и на наличие регистрации данного средства в Казахстане.

"На сегодняшний день, согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий, в РК зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при ботулинотерапии. Они представлены под торговыми наименованиями "Ботулакс", "Ксеомин", "Вистабель", "ФОРТОКС®️", "Диспорт®️", "Нейронокс". Указанные лекарства выдаются строго по рецепту врача", - предупредили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в РК предусмотрена ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарственных средств.

Специалисты министерства рекомендовали казахстанцам не вводить инъекции самостоятельно, пользоваться услугами сертифицированных специалистов и приобретать только зарегистрированные в стране лекарственные средства, выписанные по рецепту врача.

Также медики считают важным убедиться, что организация имеет лицензию на проведение выбранных процедур.

Сделать это можно здесь.

Согласно информации с сайта Национальной медицинской библиотеки США (NLM), ботокс - это препарат, созданный на основе токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Отмечается, что это тот же токсин, который вызывает опасное для жизни пищевое отравление, называемое ботулизмом.

Тем не менее врачи используют его в небольших дозах для лечения проблем со здоровьем. Применяют его не только в косметологии. Токсин используется при лечении косоглазия, неконтролируемого моргания, хронической мигрени и других недугах.

Инъекции ботокса действуют, ослабляя или парализуя определенные мышцы или блокируя определенные нервы. Эффект длится от трех до двенадцати месяцев, в зависимости от того, что именно вы лечите. Существует ряд противопоказаний для применения подобных инъекций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029387-minzdrav-obratilsya-k-lyubitelyam-ukolov-krasoty/