Пьяная женщина с двумя детьми уснула на бетоне у подъезда в Актау (видео)

Женщина спит на улице. Кадр из видео: instagram.com/podslushano_aktau

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как мать с двумя детьми спит у подъезда во дворе многоэтажки. Жильцы дома вызвали полицию, передает издание inAktau.kz.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля.

Как рассказала автор видео, у входа в подъезд многоквартирного дома уснула пьяная женщина, а рядом с ней находились ее маленькие дети. Жильцы дома, увидевшие это, вызвали полицию и попытались забрать малышей домой, чтобы они не замерзли, однако те отказались.

Судя по видео, тогда неравнодушные люди вынесли детям теплые пледы.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что 16 июля около 23:40 на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что женщина с двумя детьми ходит пьяной у многоэтажного дома в 11 микрорайоне.

"Прибывшие на вызов сотрудники полиции выявили женщину с несовершеннолетними детьми. В ходе установления ее личности стало известно об отсутствии у нее места жительства.

Детей поместили в детскую областную больницу. В отношении женщины составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - сообщили в ведомстве.

При этом, как говорится в материале, в полиции не подтвердили, что попавшая на видео женщина бездомная. Правоохранители пообещали позже предоставить информацию о том, обратят ли внимание на семью органы опеки позже.

В Мангистауской областной детской больнице рассказали, что состояние малышей (девочка 2021 года рождения и мальчик 2019 года рождения) удовлетворительное, в ближайшие 7-10 дней они будут находиться под наблюдением медиков.

Добавим, что согласно части 1 статьи 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Часть 2 этой же статьи гласит, что появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029185-pyanaya-zhenschina-s-dvumya-detmi-usnula-na-betone-u-podezda-v-aktau-video/