Юная вокалистка из Алматы взяла несколько престижных наград в США

Аделина Мухаметжанова. Кадр из видео: youtube.com/adelinamukhametzhanova

15-летняя алматинка Аделина Мухаметжанова получила несколько наград на вокальных конкурсах. Девушка уже получила признание от ряда профессионалов, передает NUR.KZ.

Аделина Мухаметжанова победила в конкурсе солистов MTNA NATIONAL (Music Teachers National Association). Сначала юная вокалистка получила первое место на отборочном этапе в штате Миннесота, затем стала лучшей среди исполнителей нескольких штатов и прошла в шестерку финалистов по всей Америке. После этого девушку пригласили на финал конкурса в город Рино (штат Невада), где представительница Казахстана заняла третье место среди вокалистов со всей Америки.​ ​ ​ ​ ​ ​

В финале Аделина исполнила сложные академические композиции: G.B.Bononcini – "Per la gloria", H.Purcell – "Strike the Viol", F.P.Schubert – "Ständchen", G.Puccini –"O mio babbino caro".

"Аделина, я так горжусь тобой! У тебя впереди долгая карьера и успех!", "Национальный конкурс MTNA является одним из самых конкурентных в США, тысячи музыкантов боролись за право участвовать! Аделина, ты молодец!", "Я так горжусь этой девочкой, которая в столь юном возрасте, в свои 15 лет, учась всего 9 месяцев в США заняла третье место в национальном конкурсе", –​ написали педагоги американской школы в социальных сетях после конкурса.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Второй престижный конкурс – NATS NATIONAL (National Association of Teachers of Singing). Аделина также заняла первое место среди нескольких штатов и прошла в полуфинал. Финал конкурса еще впереди, однако за это время девушка успела занять первое место на конкурсе вокалистов Thursday Musical Competition (город Миннеаполис, штат Миннесота).

Третий крупный конкурс, в котором Аделина приняла участие – CS Vocal Competition, Финал состоялся в Сан-Франциско (штат Калифорния), где по итогам трех конкурсных дней, юная алматинка заняла второе место в категории Musical Theatre c композицией V.Herbert – "Art Is Calling For Me" (мюзикл "The Enchantress").​ ​

Итого, за год учебы в США Аделина участвовала в шести крупных конкурсах академического вокала (в том числе в 3 Национальных Финалах), в каждом из которых завоевала призовые места. ​ ​ ​

Академическим вокалом Аделина занимается более 6 лет, педагог – доцент кафедры "Вокальное искусство" КНК им. Курмангазы Гульнар Нургалиева. Сейчас Аделина обучается в девятом классе в школе США и продолжает занятия со своим наставником.

"Мы продолжили обучение онлайн с Гульнар Асылбековной. Я очень благодарна ей за поддержку, несмотря на разницу во времени и расстояние. Также мне нравятся педагоги в американской школе. Рада, что сейчас вокруг много людей и вещей, которые меня вдохновляют", – поделилась Аделина.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

"В США прошли первые конкурсы, когда Аделина была далеко, за океаном. Но Аделина знает, что семья всегда рядом. Мы обнимаем ее, несмотря на расстояние. Хочу сказать большое спасибо нашему педагогу Гульнар Нургалиевой и учителям американской школы. Рядом с дочкой невероятные люди, которые поддерживают и вдохновляют", – рассказала мама Аделины Найля Суженова.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Напомним, что в 2022 году Аделина стала обладательницей 2 премий 9-го международного Конкурса юных вокалистов им. Елены Образцовой (Санкт-Петербург, Россия), а также участвовала в казахстанской телевизионной версии проекта "Голос.Дети" (Qazaqstan дауысы.Балалар).

В 2021 году выиграла Республиканский Конкурс Зарины Алтынбаевой "Prima Nota Fest" (Алматы, Казахстан)

В 2020 году Аделина Мухаметжанова стала самой юной обладательницей Национальной премии "Выбор года" в номинации "За творческие достижения".​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

В 2019 году в декабре Аделина выступала в знаменитом Карнеги Холл (город Нью-Йорк, США), куда была приглашена в качестве победителя конкурса "American Protege".​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

В 2018 году казахстанская школьница получила специальный приз в Италии от президента ассоциации "Festival & Contest" Кристиана Карочети на Конкурсе академического вокала Open International Auditions. В том же году – призер знаменитого международного конкурса Sanremojunior (город Сан Ремо, Италия), финалист международного фестиваля – конкурса Русской песни (Лондон, Великобритания).

