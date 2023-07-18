Верблюд утонул в луже нефти в Мангистау

Верблюд утонул в нефти. Кадр из видео: t.me/yyedilov

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен утонувшей в луже нефти верблюд. В департаменте экологии Мангистау прокомментировали кадры изданию Mangystaumedia.kz.

В ведомстве сообщили, что эмульсия нефти, запечатленная на видео, разлилась еще в 2020 году из скважины NSH-P1 на участке "Шалба", находящемся в госсобственности.

Отмечается, что департамент направил письмо в районной акимат и в департамент Минсельхоза, чтобы туша погибшего верблюда была вывезена и уничтожена.

"Ранее департамент неоднократно уведомлял соответствующие компетентные органы, в том числе министерство энергетики и правоохранительные органы", - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что еще в 2020 году полиция возбудила уголовное дело по факту разлива нефти, однако тогда правоохранительные органы не смогли определить состав преступления, поэтому дело было прекращено.

Сейчас же участок "Шалба" вновь выставили на аукцион для освоения нефтяного месторождения. Победителем аукциона стало ТОО "ARK Petroleum".

В дальнейшем ТОО проведет очистные и рекультивационные работы по данному участку, а акиматы двух районов огородят участок с разлившейся нефтяной эмульсией, чтобы в нее не попадали животные.

Кроме того, в департаменте экологии напомнили, что хозяин животных, согласно закону, должен обеспечить безопасные условия для выгула скота.

В заключение в департаменте пообещали проконтролировать проведение очистных работ после того, как будет назначен оператор на эти работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029015-verblyud-utonul-v-luzhe-nefti-v-mangistau/