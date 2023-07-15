Второе знаменитое розовое озеро обмелело в Казахстане (видео)

Озеро. Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Знаменитое розовое озеро в Павлодарской области обмелело. Чиновники назвали несколько причин произошедшего, в частности, это произошло по вине людей.

Блогер Денис Денски на своей странице в Instagram выложил несколько видео, на которых запечатлено сильно обмелевшее озеро Коряковка в Павлодарской области.

"Розового озера у Казахстана больше нет? Данное видео было снято читательницей моего блога, которая спустя месяц решила обнародовать факт того, что озеро кто-то специально высушивает и продает соль. Ставшее популярным в 2020 году розовое озеро возле села Коряковка, недалеко от Павлодара загубили!" - написал блогер.

Блогер наполнил ситуацию с озером Кобейтуз, которое высохло. Такая же участь может ждать и водоем в Павлодарской области, отметил он.

"Местные жители Коряковки рассказали мне, что якобы розовое озеро, которое расположено недалеко от их поселка, сдано в аренду организации по добыче соли. Так ли это? Может ли кто-то ответить на данный вопрос? Зачем сдавать в аренду уникальное по своей природе озеро? Печальная участь Кобейтуза уже настигла второе розовое озеро в Казахстане. Первое загубили, принялись губить второе ? Куда эта соль? Зачем она нужна? Розовых озер в мире по пальцам перечесть. Мы не смогли сохранить этот дар природы", - негодует блогер.

Между тем в областном управлении недропользования информагентству Pavlodarnews.kz сообщили, что их специалисты выезжали на место.

"Факт незаконной добычи соли подтверждается, указанное место по описанием в видео соответствует действительности. Однако в промышленных объемах добыча не наблюдается, предположительно добыча производится местным населением для удовлетворения собственных нужд, примитивными способами (в ванночках)", - заявили в ведомстве.

В управлении отметили, что также озеро обмелело из-за малоснежной зимы и отсутствия талых вод. У Коряковки нет естественной подпитки, в озеро не впадают реки и речушки. Все это якобы привело к падению уровня воды в озере.

"Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдаются засуха и высокая погодная температура. Для пресечения незаконной добычи районным акиматом совместно с правоохранительными органами будут проводится рейдовые мероприятия", - отметили ведомстве.

При это, издание отмечает, что соль на озере Коряковка добывает ТОО "Мультисервис". Оно имеет соответствующую лицензию, выданную сроком на 10 лет. Участок добычи ТОО "Мультисервис" находится в пяти километрах от участка незаконной добычи.

Журналисты добавили, что добыча соли на этом озере не велась с 1973 года.

Напомним, в 2020 году озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.

Летом того же года из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

Через год, летом 2021 года, пользователи Сети опубликовали фотографии озера Кобейтуз. Многие были шокированы состоянием водоема - оно полностью высохло.

Комментируя ситуацию, замакима Ерейментауского района Баттал Ибраев заявил тогда, что соленые озера в этом районе постоянно пересыхают.

"Вода испаряется и остается солевая корочка. В прошлом году в связи с тем, что было большое снеготаяние и дожди, вода стояла на 20-30 сантиметров по всей окружности озера. В этом году из-за засухи вода испарилась", - пояснял тогда чиновник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028779-vtoroe-znamenitoe-rozovoe-ozero-obmelelo-v-kazahstane-video/