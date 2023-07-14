Ели арбузы и дыни: около 150 человек отравились в Шымкенте

Арбуз. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте наблюдается рост отравлений - по словам врачей, чаще всего пострадавшие не соблюдают правила гигиены и хранения продуктов. Некоторые предполагают, что во всем виноваты арбузы и дыни.

Лето - сезон кишечных инфекций, отмечают медики. Сейчас в Шымкенте столбики термометров поднимаются выше 40 градусов, передает "Хабар 24".

"За месяц последний поступило более 300 больных, которые в основном, где-то до 150 человек, отравление арбузами, дыней. В основном больше взрослых, они же употребляют. В санэпидемстанцию передаем, и дальше занимаются этим вопросом", - заявила завотделением инфекционной больницы Баян Рыстаева.

Тем не менее, как отмечают медики, не всегда можно точно определить, что привело к отравлению, ведь кроме бахчевых, как правило, список употребляемых продуктов впечатляет.

В свою очередь санврачи заявляют, что с жалобами на арбузы и дыни к ним никто не обращался.

"У нас не зарегистрировано именно отравления нитратами. Если отравления нитратами зарегистрируется, оно поступает через лечебное учреждение. Если будет жалоба, тогда мы можем открыть внеплановую проверку, а результат внеплановой проверки по ходу регистрации нарушений тогда да, штраф", - сказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Асем Даулетова.

Отмечается, что в этом сезоне бахчевых, специалисты сделали больше 2 тыс. проб на нитраты. И только в тех торговых точках, куда официально их пригласили. Ничего опасного не нашли. Внеплановых проверок пока не было.

Корреспонденты отмечают, что арбузы в настоящее время - популярный продукт. Продают их практически везде: вдоль трассы, на перекрестках и даже рядом с остановками. Вот только безопасность товара определить на глаз невозможно.

На рынках, по информации санврачей, делать это должны сотрудники лаборатории. И покупатель вправе потребовать документ о проверке на нитраты.

Отметим, что в июне санврачи обратились к казахстанцам и призвали не покупать ранние арбузы, дыни и фрукты.

Опасность отравления нитратами заключается в изменении гемоглобина в метгемоглобин и нарушении его функции транспортировки кислорода в ткани и органы человека. Если своевременно не будет оказана медицинская помощь, то возможны опасные последствия.

"Нитратные" дыни и арбузы, например, можно узнать по отсутствию сладкого вкуса и недозревших семян в них. То же касается персиков и абрикосов - несладкий вкус и склонность фруктов к растрескиванию говорят о наличии нитратов.

Чтобы обезопасить себя и свою семью, важно соблюдать некоторые правила.

Так, содержание нитратов можно значительно уменьшить, если купленные овощи и фрукты правильно мыть и чистить.

Самый эффективный способ борьбы с нитратами - предварительное замачивание овощей и зелени в теплой воде на 20-30 минут: нитраты переместятся в воду.

Термическая обработка также ощутимо снижает содержание нитратов.

Специалисты советуют не хранить размороженные овощи и фрукты, а также приготовленные салаты более суток. При изменении температуры и долгом хранении нитраты в овощах и фруктах превращаются в нитриты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028608-okolo-150-chelovek-otravilis-arbuzami-i-dynyami-v-shymkente/