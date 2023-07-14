"Видели с какой-то женщиной": два дня искали пропавшую 10-летнюю девочку в Шахтинске

Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские и волонтеры два дня искали в Шахтинске пропавшую 10-летнюю девочку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

34-летняя жительница Шахтинска два дня назад "потеряла" родную дочь. Женщина с дочерью пришла в гости к знакомой, где случайно уснула. Проснувшись, она обнаружила, что дочь куда-то исчезла.

Целый день женщина самостоятельно искала 10-летнюю девочку по городу, но после тщетных попыток обратилась за помощью в полицию.

"Узнав о пропаже ребенка, в полицию стали обращаться жители Шахтинска. Одни предлагали помощь, другие делились информацией. Так, выяснилось, что девочку видели с какой-то женщиной. Была установлена ее личность и место проживания. Но по данному адресу она отсутствовала", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Информация о пропаже ребенка не оставила равнодушными жителей Шахтинска и близрасположенных поселков. Волонтеры разместили фотографии пропавшей девочки и женщины, с которой ее видели, в соцсетях. Также был создан чат для координации поисков девочки.

"С самого начала поисковые мероприятия приняли масштабный характер. В них были задействованы 200 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, подключились 650 добровольцев из числа жителей города и волонтеров.

Информация о девочке с фотографией вышла на страничке волонтеров Шахтинска в социальной сети Instagram. Полицейские вместе с неравнодушными гражданами прочесывали каждый квартал города, обходили чердаки, подвалы, лесопосадки, водоемы. Общие усилия принесли положительный результат.

В четверг вечером девочка была найдена живой и здоровой. В этом основную роль сыграли добровольцы Любовь Хващова, Женис Оспанов, Никита Абдрахманов. Ребенок жив и здоров", - добавили в пресс-службе ДП.

В полиции рассказали, что женщина, забравшая ночью ребенка от матери, оказалась ее знакомой. Сначала она хотела отвезти ребенка домой, но так как там никого не было, решила остановиться с ребенком у подруги. Поход в гости затянулся на двое суток. Женщина даже не подозревала, что за это время ее и ее несовершеннолетнюю спутницу объявили в розыск.

"В данное время ребенок находится у матери. Выражаю огромную благодарность волонтерам за активную гражданскую позицию, проявленную инициативу, а также за оказанную помощь сотрудникам органов внутренних дел. Такое эффективное взаимодействие полиции и граждан способствует укреплению доверия между населением и органами внутренних дел", - подчеркнул начальник ДП Карагандинской области, генерал-майор полиции Санжар Адилов.

Он вручил отличившимся волонтерам Любови Хващовой, Женису Оспанову и Никите Абдрахманову наручные часы с символикой МВД.

Отметим, при пропаже человека, особенно детей, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы. Родителям рекомендуют:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028601-videli-s-kakoy-to-zhenschinoy-dva-dnya-iskali-propavshuyu-10-letnyuyu-devochku-v-shahtinske/